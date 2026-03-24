Проплыть через Ормуз? Платите

Иран взимает до $2 млн за рейс, рассказали агентству люди, знакомые с ситуацией. По их словам, сбор не формализирован, берется от случая случаю, механизм оплаты, включая используемую валюту, неизвестен, но некоторые суда ее уже произвели. Платежи проводились без огласки.

Несмотря на фактическую блокаду Ираном Ормузского пролива, небольшому количеству судов удалось пройти через него. С некоторых из них Иран стал взимать плату, выяснил Bloomberg.

На прошлой неделе парламент Ирана начал рассматривать предложение о введении формальных сборов с других стран за пользование Ормузским проливом. По словам одного из источников Bloomberg, в Тегеране обсуждают идею включить такую оплату в соглашение о послевоенном урегулировании. Но для других стран Персидского залива подобные сборы, включая неформальные, неприемлемы, поскольку поднимают вопрос об их зависимости от Ирана, говорят знакомые с их позицией люди.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, также он служит крупной артерией для транспортировки удобрений, металлов и другой продукции. При этом иранские танкеры продолжают вывозить его нефть.

Индия, которой удалось вывести из Персидского залива четыре судна со сжиженным нефтяным газом, заявила во вторник, что международное право гарантирует свободу судоходства и никто не вправе взимать какую-либо плату за пользование Ормузским проливом.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается закрытым для судов, принадлежащих или связанных с Соединенными Штатами, Израилем или странами, оказывающими им помощь в военной кампании против Ирана.

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом бин Хасаном во вторник Аракчи уверял, что другие суда якобы могут пройти по этому стратегическому водному пути, если согласуют свои действия с иранскими властями. Аракчи заявил, что фактическое закрытие Ираном морского пути якобы направлено на защиту «суверенитета и территориальной целостности» Ирана.