Трамп: Войну выиграли. В Иране сменился режим...

Соединенные Штаты исходят из того, что в Иране произошла смена власти, заявил президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«В сущности, произошла смена режима. Режим сменился, ведь лидеры сейчас совсем не те, которые были в начале, которые создали все эти проблемы», - сказал президент США.
По его словам, Вашингтон рассчитывает «оценить, как проявит себя» новое руководство. На вопрос, доверяет ли он иранским властям, Трамп заявил, что не доверяет никому.
«Они (Иран) хотят заключить соглашение - а кто бы не хотел? Практически все, что у них было, исчезло. Если читать газеты, можно подумать, что это ничья. Мы свободно разгуливаем по Тегерану и можем делать все, что захотим. Они выпустили 100 ракет по авианосцу «Авраам Линкольн», и каждая из них была сбита над морем. Мы находимся, как они бы сказали, в состоянии войны. Они называют это войной; я называю это военной операцией, очень успешной», - подчеркнул американский лидер.
«Я думаю, мы собираемся закончить это; я не могу сказать вам наверняка, но мы уже выиграли эту войну», – сказал американский президент.
Вашингтон ведет переговоры с Тегераном, иранская сторона крайне заинтересована в достижении договоренности, заявил президент США Дональд Трамп.
«Их лидеры все исчезли. Никто не знает, с кем говорить, но мы на самом деле говорим с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку - вы даже не представляете, насколько сильно они этого хотят. Посмотрим, что будет», - сказал Трамп в Белом доме.
По словам Трампа, в переговорах с Ираном со стороны США участвуют госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. Переговоры ведутся с «правильными людьми» в Иране, сказал Трамп, не уточнив, о ком именно идет речь.
Президент США также сообщил, что власти Ирана согласились не добиваться получения ядерного оружия: «Все начиналось с того, что у них не может быть ядерного оружия. Я вчера говорил, каковы 10 главных пунктов [сделки]? Номер один, два и три — у них не может быть ядерного оружия. И у них его не будет... Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия. Они на это согласились».
На вопрос, почему он изменил свою позицию после заявления журналистам в Белом доме в пятницу о том, что «не хочет заключать соглашение о прекращении огня», президент США ответил: «Дело в том, что они ведут с нами переговоры, и они говорят разумные вещи».
Ранее СМИ писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отправляется в Исламабад, где встретится с официальными лицами Ирана.
Трамп также заявил, отвечая на вопросы журналистов, что Иран предоставил Соединенным Штатам «значительный приз». «Они сделали кое-что вчера, что было удивительно. Они преподнесли нам подарок, и этот подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, огромная сумма денег, и я не скажу вам, что это за подарок, но это был очень значимый приз. Это не было связано с ядерным оружием, это было связано с нефтью и газом, и это была очень приятная вещь с их стороны», - говорит Трамп.
Американский лидер заявил, что этот жест убедил его в том, что США «имеют дело с правильными людьми» на иранской стороне переговоров
По мнению Трампа, иранская сторона в ходе переговоров занимает «разумную позицию»: «Они разговаривают с нами, и они говорят разумные вещи. И помните: у них не может быть ядерного оружия».