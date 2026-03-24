Трамп: Войну выиграли. В Иране сменился режим...

Соединенные Штаты исходят из того, что в Иране произошла смена власти, заявил президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. «В сущности, произошла смена режима. Режим сменился, ведь лидеры сейчас совсем не те, которые были в начале, которые создали все эти проблемы», - сказал президент США. По его словам, Вашингтон рассчитывает «оценить, как проявит себя» новое руководство. На вопрос, доверяет ли он иранским властям, Трамп заявил, что не доверяет никому. «Они (Иран) хотят заключить соглашение - а кто бы не хотел? Практически все, что у них было, исчезло. Если читать газеты, можно подумать, что это ничья. Мы свободно разгуливаем по Тегерану и можем делать все, что захотим. Они выпустили 100 ракет по авианосцу «Авраам Линкольн», и каждая из них была сбита над морем. Мы находимся, как они бы сказали, в состоянии войны. Они называют это войной; я называю это военной операцией, очень успешной», - подчеркнул американский лидер. «Я думаю, мы собираемся закончить это; я не могу сказать вам наверняка, но мы уже выиграли эту войну», – сказал американский президент.

* * * 22:59 Вашингтон ведет переговоры с Тегераном, иранская сторона крайне заинтересована в достижении договоренности, заявил президент США Дональд Трамп. «Их лидеры все исчезли. Никто не знает, с кем говорить, но мы на самом деле говорим с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку - вы даже не представляете, насколько сильно они этого хотят. Посмотрим, что будет», - сказал Трамп в Белом доме.