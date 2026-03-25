Трамп «увидел» конец войны России против Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме вновь выразил уверенность, что Украина и Россия близки к тому, чтобы закончить войну.
Трамп заявил, что хотел бы, чтобы президенты РФ и Украины «сели за стол переговоров и заключили соглашение»: «Думаю, они уже близки к этому, но я так говорю уже давно. Я урегулировал восемь войн. Все они должны были быть сложнее этой. Эта должна была быть самой легкой».
Американский президент повторил, что Зеленский и Путин – «это два человека, которые действительно ненавидят друг друга». «Ненависть не способствует заключению соглашений», – добавил Трамп.
На прошлой неделе Трамп заявил, что переговоры США и России по Украине происходят почти ежедневно, и подчеркнул, что Вашингтон не откладывает их на второй план из-за военной операции против Ирана.
О том, что Трамп начал терять интерес к переговорам по Украине из-за Ирана, ранее сообщила FT со ссылкой на чиновников и дипломатов. Украинский президент Владимир Зеленский ранее в интервью Би-би-си заявил, что фокус внимания США больше направлен на Ближний Восток, чем на Украину.