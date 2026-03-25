Трамп «увидел» конец войны России против Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме вновь выразил уверенность, что Украина и Россия близки к тому, чтобы закончить войну.

Трамп заявил, что хотел бы, чтобы президенты РФ и Украины «сели за стол переговоров и заключили соглашение»: «Думаю, они уже близки к этому, но я так говорю уже давно. Я урегулировал восемь войн. Все они должны были быть сложнее этой. Эта должна была быть самой легкой».