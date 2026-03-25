Иран заявил об ударе по территории АЭС «Бушер»

00:27 1191

На территории АЭС «Бушер» зафиксирован прилет снаряда, сообщает Организация по атомной энергии Ирана.

«Согласно предварительным данным, это происшествие не повлекло никаких материальных, технических или человеческих потерь, ущерба электростанции не нанесено», — цитирует сообщение агентство Mehr.

Организация по атомной энергии Ирана заявила, что атаки на мирные ядерные объекты представляют собой «явное нарушение международных правил, касающихся иммунитета таких центров от военных действий», и предупредила об «опасных последствиях для региона, особенно для стран, расположенных вдоль Персидского залива».

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран проинформировал его о попадании снаряда в здание АЭС «Бушер».

«По данным Ирана, АЭС не получила повреждений, персонал не пострадал, и состояние станции нормальное», — говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси «подтверждает призыв к максимальной сдержанности во избежание угроз ядерной безопасности во время конфликта», добавлено в заявлении.

17 марта в Организации по атомной энергии Ирана заявили, что снаряд упал на территорию АЭС «Бушер», повреждений и пострадавших нет. МАГАТЭ сообщило, что в конструкцию, расположенную в 350 м от реактора станции, попал снаряд, она была разрушена.

