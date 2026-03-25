Иран заявил об ударе по территории АЭС «Бушер»

«Согласно предварительным данным, это происшествие не повлекло никаких материальных, технических или человеческих потерь, ущерба электростанции не нанесено», — цитирует сообщение агентство Mehr.

Организация по атомной энергии Ирана заявила, что атаки на мирные ядерные объекты представляют собой «явное нарушение международных правил, касающихся иммунитета таких центров от военных действий», и предупредила об «опасных последствиях для региона, особенно для стран, расположенных вдоль Персидского залива».

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран проинформировал его о попадании снаряда в здание АЭС «Бушер».

«По данным Ирана, АЭС не получила повреждений, персонал не пострадал, и состояние станции нормальное», — говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси «подтверждает призыв к максимальной сдержанности во избежание угроз ядерной безопасности во время конфликта», добавлено в заявлении.

17 марта в Организации по атомной энергии Ирана заявили, что снаряд упал на территорию АЭС «Бушер», повреждений и пострадавших нет. МАГАТЭ сообщило, что в конструкцию, расположенную в 350 м от реактора станции, попал снаряд, она была разрушена.