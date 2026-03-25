Депутаты Госдумы собрались в Америку

Группа депутатов Госдумы России собирается в «ближайшее время» отправиться с визитом в Вашингтон, чтобы встретиться с американскими конгрессменами, пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.

По словам собеседников газеты, в США полетит группа депутатов от разных фракций, а возглавит делегацию замглавы комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Никто из руководства «Единой России» в США не поедет, отмечает источник. «А Никонов — отличный вариант. Он прекрасно знает английский язык и сможет говорить о победе России конгрессменам», — говорит он.

Собеседник «Ведомостей» отмечает, что для поездки с депутатов еще должны снять санкции — это требует согласования на уровне Госдепартамента. С кем конкретно могут встретиться депутаты — неясно, но, как предполагают «Ведомости», это может быть член Палаты представителей Конгресса США из 13-го округа Флориды Анна Паулина Луна.