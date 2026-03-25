Иран изучает проект сделки с США
Иран изучает проект сделки с США

Переговоры с Ираном «с помощью бомб»

Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном «с помощью бомб», заявил глава Пентагона Пит Хегсет на мероприятии в Белом доме.

«Мы видим себя частью этих переговоров. Мы ведем переговоры с помощью бомб», — сказал Хегсет.

Шеф Пентагона добавил, что у американских военных развязаны руки в отношении Ирана, и пообещал держать руку на пульсе столько, сколько потребуется, чтобы «обеспечить достижение целей Соединенных Штатов Америки на этом поле боя».

По словам Хегсета, армия иранской стороны уже «уничтожена». «Никогда еще современная армия не была так быстро и исторически уничтожена, разгромлена с первого дня подавляющей огневой мощью», — оценил он военную операцию и добавил, что «это не Ирак и не Афганистан».

По словам шефа Пентагона, Трамп — «не тот президент, которого интересуют расплывчатые конечные цели»: «Он очень четко дал нам понять, чего мы должны достичь, создав условия для того, чтобы у них никогда не было ядерного потенциала, и именно это мы делаем историческим образом».

В качестве целей военной операции против Ирана Трамп называл уничтожение ядерной программы Тегерана, чтобы не допустить получения страной ядерного оружия. Axios писал, что в переговорах США требуют от Ирана в том числе нулевого обогащения урана, вывода из эксплуатации ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо.

«Трамп напортачил, а ты убирай!»
«Трамп напортачил, а ты убирай!» накануне
24 мартa 2026, 23:18 3111
Иран заявил об ударе по территории АЭС «Бушер»
Иран заявил об ударе по территории АЭС «Бушер»
00:27 1194
Трамп «увидел» конец войны России против Украины
Трамп «увидел» конец войны России против Украины
00:17 1291
Центр Израиля под сильным обстрелом
Центр Израиля под сильным обстрелом фото; видео; обновлено 00:07
00:07 8217
Трамп: Войну выиграли. В Иране сменился режим...
Трамп: Войну выиграли. В Иране сменился режим... обновлено 23:40
24 мартa 2026, 23:40 3295
«Иранцы выйдут на улицы после окончания бомбежек»
«Иранцы выйдут на улицы после окончания бомбежек» разбираем с Михаилом Гуревичем
24 мартa 2026, 22:45 3044
Ормуз закрывается, Каспий открывается. А как доставить в Баку туркменский газ?
Ормуз закрывается, Каспий открывается. А как доставить в Баку туркменский газ? новый поворот
24 мартa 2026, 19:40 5538
Более 500 дронов по западу Украины: среди жертв — дети
Более 500 дронов по западу Украины: среди жертв — дети фото; видео; обновлено 23:20
24 мартa 2026, 23:20 4417
Израиль уничтожает военный комплекс в Иране, а в Ливане — объекты «Хезболлы»
Израиль уничтожает военный комплекс в Иране, а в Ливане — объекты «Хезболлы» видео; обновлено 00:57
00:57 9146
Война срывает футбол
Война срывает футбол война миров
24 мартa 2026, 17:55 5008
Арабские шейхи хотят войны до победы
Арабские шейхи хотят войны до победы наш комментарий; все еще актуально
24 мартa 2026, 17:22 4552

ЭТО ВАЖНО

«Трамп напортачил, а ты убирай!»
«Трамп напортачил, а ты убирай!» накануне
24 мартa 2026, 23:18 3111
Иран заявил об ударе по территории АЭС «Бушер»
Иран заявил об ударе по территории АЭС «Бушер»
00:27 1194
Трамп «увидел» конец войны России против Украины
Трамп «увидел» конец войны России против Украины
00:17 1291
Центр Израиля под сильным обстрелом
Центр Израиля под сильным обстрелом фото; видео; обновлено 00:07
00:07 8217
Трамп: Войну выиграли. В Иране сменился режим...
Трамп: Войну выиграли. В Иране сменился режим... обновлено 23:40
24 мартa 2026, 23:40 3295
«Иранцы выйдут на улицы после окончания бомбежек»
«Иранцы выйдут на улицы после окончания бомбежек» разбираем с Михаилом Гуревичем
24 мартa 2026, 22:45 3044
Ормуз закрывается, Каспий открывается. А как доставить в Баку туркменский газ?
Ормуз закрывается, Каспий открывается. А как доставить в Баку туркменский газ? новый поворот
24 мартa 2026, 19:40 5538
Более 500 дронов по западу Украины: среди жертв — дети
Более 500 дронов по западу Украины: среди жертв — дети фото; видео; обновлено 23:20
24 мартa 2026, 23:20 4417
Израиль уничтожает военный комплекс в Иране, а в Ливане — объекты «Хезболлы»
Израиль уничтожает военный комплекс в Иране, а в Ливане — объекты «Хезболлы» видео; обновлено 00:57
00:57 9146
Война срывает футбол
Война срывает футбол война миров
24 мартa 2026, 17:55 5008
Арабские шейхи хотят войны до победы
Арабские шейхи хотят войны до победы наш комментарий; все еще актуально
24 мартa 2026, 17:22 4552
