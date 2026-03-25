Переговоры с Ираном «с помощью бомб»

«Мы видим себя частью этих переговоров. Мы ведем переговоры с помощью бомб», — сказал Хегсет.

Шеф Пентагона добавил, что у американских военных развязаны руки в отношении Ирана, и пообещал держать руку на пульсе столько, сколько потребуется, чтобы «обеспечить достижение целей Соединенных Штатов Америки на этом поле боя».

По словам Хегсета, армия иранской стороны уже «уничтожена». «Никогда еще современная армия не была так быстро и исторически уничтожена, разгромлена с первого дня подавляющей огневой мощью», — оценил он военную операцию и добавил, что «это не Ирак и не Афганистан».

По словам шефа Пентагона, Трамп — «не тот президент, которого интересуют расплывчатые конечные цели»: «Он очень четко дал нам понять, чего мы должны достичь, создав условия для того, чтобы у них никогда не было ядерного потенциала, и именно это мы делаем историческим образом».

В качестве целей военной операции против Ирана Трамп называл уничтожение ядерной программы Тегерана, чтобы не допустить получения страной ядерного оружия. Axios писал, что в переговорах США требуют от Ирана в том числе нулевого обогащения урана, вывода из эксплуатации ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо.