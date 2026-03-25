США будут контролировать «все, что захотят», заявил президент США Дональд Трамп на брифинге после церемонии присяги министра внутренней безопасности.

Журналист спросил американского лидера о том, как Вашингтон будет контролировать торговлю через закрытый Ираном Ормузский пролив.

«Нет, у нас все будет хорошо. Мы будем контролировать все, что захотим», — заявил Трамп.

Иран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе после начала военной операции США и Израиля. Позднее Трамп пригрозил Ирану уничтожить электростанции, если тот не откроет в течение 48 часов частично перекрытый Ормузский пролив.