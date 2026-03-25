Израиль атаковал маршрут поставок оружия России и Ирана на Каспии

Отмечается, что целью операции было нарушить российско-иранскую линию снабжения и показать уязвимость иранской обороны на Каспии.

Израиль впервые в истории атаковал объекты в Каспийском море, нанеся удар по иранскому порту Бендер-Энзели и морскому узлу, используемому Россией и Ираном для переброски боеприпасов, беспилотников и другого вооружения, пишет WSJ.

В публикации WSJ говорится, что маршрут особенно важен для поставок дронов Shahed: Россия применяет их в войне против Украины, Иран – в Персидском заливе. Удар повредил штаб ВМС и корабли.

Через Каспий также проходят поставки зерна и нефти – операция совпала по времени с ударом по месторождению «Южный Парс». В 2023 году по этому маршруту доставили свыше 300 тыс. артснарядов и миллион патронов, при этом суда часто отключали транспондеры, несмотря на санкции США.

WSJ пишет, что Москва «осудила атаку». Израиль публично не упоминает Россию и, по данным источников, не планирует удары по ее судам. Эксперты отмечают, что поставки можно перенаправить через другие каспийские порты, однако временные перебои вероятны.