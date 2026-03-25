Иран ждет от Китая и России «твердой позиции»

Тегеран ожидает от членов Совета Безопасности (СБ) ООН, особенно от Москвы и Пекина, «твердой позиции» и осуждения действий США и Израиля в отношении Ирана. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи во время разговора с китайским коллегой Ван И, передает гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

Китайский политик в ответ заявил, что диалог всегда лучше, чем продолжение борьбы. Это отвечает интересам Ирана и его народа, а также отражает общие стремления международного сообщества, отметил Ван. Его слова передает «Синьхуа».

Китай продолжит придерживаться объективной и беспристрастной позиции, противостоять нарушениям суверенитета других стран, активно продвигать мир и прекращение огня, а также работать над региональным миром и стабильностью, добавил Ван.