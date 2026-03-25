Фельдмаршал Пакистана стал посредником между США и Ираном

Ключевым посредником между США и Ираном стал командующий сухопутными войсками Пакистана фельдмаршал Сайед Асим Мунир, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам источников, недавно Мунир обратился к руководству Корпуса стражей исламской революции Ирана с предложением о проведении переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Пакистане.

Отметим, что Иран вообще отрицает, что ведет переговоры с США, называя заявления об этом со стороны Трампа попыткой манипулировать ценой на нефть и котировками финансовых рынков.