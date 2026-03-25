В чем Иран обвинил людей Трампа?

Иран отказался вести переговоры с ключевыми представителями Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, обвинив их в «ударе в спину».

Как сообщили источники в странах Персидского залива изданию The Telegraph, Тегеран не готов садиться за стол переговоров с Уиткоффом, спецпосланником по Ближнему Востоку, и Кушнером — советником и зятем Трампа — из-за военных ударов по столице Ирана, нанесённых спустя несколько часов после февральских переговоров.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее практически не высказывался по поводу конфликта, теперь рассматривается как основной переговорщик, если новые переговоры состоятся позже на этой неделе в Исламабаде (Пакистан).

«Вэнс предпочтителен», — отметил один из источников. «Они не хотят работать с Джаредом и Уиткоффом, потому что те их предали».

Другой источник сообщил, что в Тегеране считают Вэнса более надёжным и ожидают, что он будет придерживаться своих обещаний. Его участие также рассматривается как соответствующее уровню переговоров с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Вэнс известен как скептик в отношении операции президента США под названием «Operation Epic Fury». Его возможная роль во главе новой переговорной группы указывает на стремление Белого дома снизить напряжённость и избежать дальнейших экономических потерь, хотя стратегия завершения войны остаётся неясной.

Выступая во вторник вечером в Овальном кабинете, Дональд Трамп заявил, что Вэнс входит в число «нескольких человек», участвующих в переговорах: «Они [Уиткофф и Кушнер] этим занимаются, вместе с Марко, Джей Ди — у нас несколько человек работают над этим».

Один из дипломатических источников отметил, что Тегеран утратил доверие к американской делегации и сомневается в серьёзности намерений Кушнера и Уиткоффа завершить конфликт.

США нанесли удары по Тегерану, в результате которых был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, спустя два дня после завершения переговоров в Женеве. Тогда несколько стран Персидского залива были убеждены, что существует шанс избежать полномасштабного конфликта.

Хотя место проведения новых переговоров официально не подтверждено, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что страна «готова и польщена» возможностью принять такие переговоры.

До сих пор контакты между США и Ираном проходили косвенно — через посредников. Несмотря на это, Трамп в понедельник заявил, что смена режима уже фактически произошла: «У нас, по сути, произошла смена режима. Руководство уже совершенно иное по сравнению с тем, что было раньше».

Он также заявил о победе США, сказав журналистам: «Война выиграна. Единственные, кто хочет её продолжения — это фейковые новости».

Кроме того, Трамп заявил, что получил «подарок» от иранского руководства, назвав его «очень ценным».

Сообщается, что Египет, Пакистан и Турция выступают посредниками, передавая сообщения между США и Ираном на фоне роста цен на энергоносители и негативного влияния конфликта на рынки и бизнес. Министры иностранных дел этих стран, по имеющимся данным, провели отдельные переговоры со Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.