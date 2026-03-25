Атака на аэропорт Кувейта

Беспилотники атаковали топливный резервуар в Международном аэропорту Кувейта, на месте начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской авиации страны (DGCA).

По данным управления, никто не пострадал, в результате атаки ущерб нанесен только имуществу. Экстренные службы тут же отреагировали на пожар, подчеркнуло ведомство.

Ранее DGCA пожаловалось на «серьезные нарушения и нападения» со стороны Ирана в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Ведомство подчеркнуло, что затронули суверенитет страны над его воздушным пространством и инфраструктурой международного аэропорта Кувейта.

На прошлой неделе в результате атаки иранских дронов в Кувейте возникли пожары на двух нефтеперерабатывающих заводах: Мина Аль-Ахмади и Мина Абдалла.