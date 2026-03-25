Две тысячи американских десантников направляются на Ближний Восток

Пентагон направил на Ближний Восток 2000 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.
Как сообщила газета New York Times, Пентагон приказал генерал-майору Брэндону Р. Тегтмайеру и примерно 2000 военнослужащим из Сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии отправиться на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу дополнительные военные возможности вблизи Ирана, включая возможный захват острова Харк.
— The New York Times (@nytimes) March 25, 2026