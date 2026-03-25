МЧС обратилось к населению

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни ожидается дождливая погода с интенсивными осадками в некоторых местах, кратковременными разливами горных рек и молниями. Также существует вероятность схода лавин в высокогорных районах из-за усиления слабого западного ветра и повышения температуры воздуха.

В связи с вышеизложенным Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности. Так, для защиты от наводнений и селей, которые могут быть вызваны интенсивными дождями, рекомендуется держаться подальше от районов, где риски этих природных явлений высоки, и в случае возникновения такой опасности немедленно подняться на близлежащую высоту.

В то же время, чтобы защититься от опасностей, связанных с молниями, следует отключать электроприборы от сети, избегать разговоров по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т. д.), избегать приближения к линиям электропередачи, громоотводам, проводам и антеннам на открытом воздухе, избегать укрытия под высокими деревьями и выбирать для этой цели относительно низко расположенное место, а если вы находитесь в автомобиле, остановиться, поднять окна и дождаться окончания грозы.

Также, учитывая опасность схода лавин в некоторых высокогорных районах, рекомендуется избегать мест с высокой вероятностью схода лавин, включая крутые склоны.