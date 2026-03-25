Макрон призвал Иран быть добросовестным

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом призвал Тегеран «добросовестно» приступить к переговорам, чтобы открыть путь к деэскалации.

«Я настоятельно призвал Иран добросовестно приступить к переговорам, чтобы открыть путь к деэскалации и создать рамки, которые могли бы оправдать ожидания международного сообщества в отношении ядерной и ракетной программ Ирана, а также его дестабилизирующей деятельности в регионе», - написал президент Франции в соцсети Х.

Макрон также призвал Иран содействовать возвращению во Францию ее граждан Сесиль Колер и Жака Париса.