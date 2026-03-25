Трамп готовит «кнут и пряник» для Ирана

Президент США Дональд Трамп одновременно готовит дипломатические варианты и военную эскалацию в иранском конфликте. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.

По словам официальных лиц, администрация Трампа планирует еще две-три недели войны, даже если переговоры состоятся.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф рекомендовал вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве ведущего переговорщика, ссылаясь на авторитет его должности и на то, что Тегеран, по их мнению, не считает его сторонником жесткой линии.

Советник Трампа заявил изданию Axios, что сосредоточение американских войск призвано служить рычагом давления, а не свидетельством недобросовестных переговоров.