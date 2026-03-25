Иран: США ведут переговоры сами с собой

Представитель вооруженных сил Ирана заявил, что Соединенные Штаты фактически ведут переговоры сами с собой . Об этом сообщают государственные СМИ страны.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран заинтересован в заключении соглашения для прекращения конфликта на Ближнем Востоке. По данным источника, знакомого с ситуацией, Вашингтон подготовил и направил в Иран план из 15 пунктов, направленный на урегулирование.

Пресс-секретарь Объединенного командования вооруженных сил Ирана Ибрагим Зольфакари отметил, что подобная риторика свидетельствует о внутреннем противоречии в подходах США. Он подчеркнул, что стороны придерживаются противоположных позиций и «поладить» в текущих условиях невозможно.

Также Зольфакари заявил, что возвращение к довоенным ценам на энергоносители и прежнему уровню американских инвестиций невозможно без признания роли иранских вооруженных сил в обеспечении региональной стабильности.