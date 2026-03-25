Трамп предупреждает Европу

Президент США Дональд Трамп опубликовал доклад о ракетном полигоне в Иране и угрозе для Европы.

Трамп поделился в социальных сетях сообщением, в котором освещалась дальнобойнойсть действия иранских ракет большой дальности, в том числе утверждения о том, что они могут достичь Диего-Гарсии, американо-британской военной базы в Индийском океане.

В докладе, первоначально опубликованном изданием Just the News, говорилось, что дальность действия ракет подтверждает предупреждения Трампа о том, что возможности Ирана могут представлять угрозу для Европы и изменить расстановку сил в сфере безопасности континента.