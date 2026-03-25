USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран изучает проект сделки с США
Стратегические запасы нефти могут распечатать

11:58

Международное энергетическое агентство (МЭА) готово задействовать дополнительные нефтяные резервы из-за войны на Ближнем Востоке.

Глава МЭА Фатих Бироль заявил об этом в Токио после обращения премьер-министра Японии Санаэ Такаити, призвавшей агентство подготовиться к затяжному военному конфликту в регионе, который уже вызвал резкий рост цен на энергоносители.

«Восемьдесят процентов наших запасов все еще при нас. Эти 400 миллионов баррелей составили лишь 20 процентов наших запасов. Если и когда возникнет необходимость, мы готовы двигаться дальше, но я очень надеюсь, что в этом не возникнет необходимости», — сказал Бироль.

Поставки нефти из стратегических запасов стран — участниц Международного энергетического агентства (МЭА) на мировой рынок должны начаться уже на этой неделе, они займут от двух до четырех месяцев. Речь идет о более 400 млн баррелей.

Однако, по мнению экспертов, эта мера вряд ли окажет существенное влияние на рынок в целом: высвобождение резервов сможет лишь смягчить резкий рост мировых цен и удержать их в пределах $90–100 за баррель на пару недель. При этом восстановление запасов для некоторых стран может занять до трех лет, что будет поддерживать высокий спрос и сохранять давление на стоимость, предупреждают аналитики.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться