Украина под огнем: удары по Одесской и Киевской областям

Минувшей ночью Россия ночью выпустила по Украине 147 дронов, 121 из которых сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«По предварительным данным, по состоянию на 08:30 (10:30 по Баку), противовоздушной обороной сбито/подавлено 121 российских БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 24 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях», - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Юг Одесской области снова атаковали российские войска, известно об одном погибшем и одном пострадавшем, сообщил в среду глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в Telegram.

«К сожалению, стало известно о гибели человека в результате атаки 24 марта по югу Одесской области. Погибла 87-летняя женщина. Еще одна женщина 59 лет травмирована. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести», - написал Кипер.

По его словам, пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По данным Одесской областной прокуратуры, вечером 24 марта вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотниками жилую застройку в одном из районов Одесской области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что «вчера вечером в Измаильском районе в результате российской атаки по жилому сектору разрушен частный дом с последующим возгоранием». Также повреждены 6 рядом расположенных жилых домов. Спасатели ликвидировали пожар.

Славутич после утренней атаки РФ остался без электроснабжения, известно о 21 тысяче обесточенных, сообщил в среду глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.

«После утренней атаки Славутич временно остался без централизованного электроснабжения. Без света около 21 тысячи жителей», - написал Калашник.

Он подчеркнул, что «Россия снова пытается ослабить нас, целенаправленно бьет по энергетике и обычной жизни людей».

«Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в каждом доме», - отметил Калашник.

Он указал, что критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания. Тепло и водоснабжение обеспечены. Социальные учреждения функционируют на генераторах. Связь и интернет остаются доступными. «Пункты несокрушимости» открыты и готовы принимать людей.