Иран изучает проект сделки с США
Тагиеву сурово наказали

Инара Рафикгызы
12:26 503

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение дела 40‑летней Алии Тагиевой (имя изменено — ред.), обвиняемой в вовлечении женщин в сексуальную эксплуатацию.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, Тагиева вместе с гражданами Турции по имени Эждер и Догуш, личности которых устанавливаются, создала группу, занимавшуюся обманом женщин и их вывозом за границу. Связь с будущими жертвами она поддерживала в основном через WhatsApp, обещая блестящие карьерные перспективы. Поверив этим обещаниям, женщины в 2023–2024 годах отправлялись в Турцию. Своих жертв Тагиева размещала в арендованной квартире. Затем женщин приводили в местное кафе, где их заставляли вступать в половую связь с мужчинами за деньги. Потерпевшими признаны четыре женщины, каждая из которых заявила, что подверглась сексуальной эксплуатации.

Алия Тагиева свою вину не признала. Она утверждала, что не была знакома с женщинами заранее, не применяла к ним насилия, не забирала их документы и познакомилась с ними уже в Турции. По словам обвиняемой, она никого не обманывала и не принуждала, а женщины якобы работали с ней в баре.

Потерпевшие дали противоположные показания. Все они сообщили, что были обмануты обещанием работы и по приезде оказались вовлечены в проституцию. По их словам, преступной схемой руководили Тагиева, Догуш и еще один человек по имени Ахмед. Суд приговорил Алию Тагиеву к восьми годам лишения свободы.

