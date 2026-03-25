Разрушена плотина в Донецкой области

«В поселке Райгородок Донецкой области разрушена плотина на Северском Донце», - отмечает СМИ и указывает, что в проектах издания «сравнили спутниковые снимки дамбы за 22 и 23 марта – дамба разрушена».

Ранее 24 марта фото гидросооружения появились в некоторых телеграм-пабликах – без подробностей и без полного видео аэросъемки, зафиксировавшей дамбу в таком состоянии.

Дамба на Северском Донце служит для наполнения канала «Северский Донец-Донбасс». Именно там расположен водозабор всего канала из Северского Донца.

«Россияне много раз заявляли, что их цель – захватить Славянск, чтобы получить этот водозабор – это якобы поможет дать воду в Донецк. Хотя на самом деле инфраструктура канала разрушена российскими атаками дальше по его течению», - говорится в публикации.

Дамбу в Райгородке российские военные, как отмечает «Радио Свобода», уже подрывали в 2022-м после отступления из Лимана, впоследствии Украина ее отстроила за средства Международного комитета Красного Креста.

Дамба, как сообщает издание, сейчас располагается в тылу на Лиманском направлении.