Иран изучает проект сделки с США
КСИР взял власть и выдвинул США жесткие требования

Корпус стражей исламской революции (КСИР) усилил свое влияние внутри иранского руководства и на фоне возможных переговоров с США выдвигает ряд жестких требований, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, среди ключевых условий — закрытие всех американских военных баз в странах Персидского залива, выплата компенсаций за нанесенный ущерб, а также изменение порядка судоходства в Ормузском проливе с предоставлением Ирану права взимать плату с проходящих судов по аналогии с режимом Суэцкий канал. Кроме того, Тегеран требует гарантий невозобновления войны и прекращения ударов Израиля по ливанской группировке «Хезболла», полного снятия санкций и сохранения своей ракетной программы без каких-либо ограничений.

Один из американских чиновников на условиях анонимности назвал эти требования «нелепыми и нереалистичными». По словам арабских и американских источников, подобная позиция Ирана лишь усложняет перспективы достижения соглашения с Тегераном по сравнению с ситуацией до начала конфликта.

Вооруженные силы США планируют наносить удары по территории Ирана еще как минимум две-три недели, даже если между Вашингтоном и Тегераном пройдут прямые переговоры. Об этом со ссылкой на источники сообщил американский портал Axios.

Как отметили собеседники портала в руководстве США и Израиля, Белый дом создает себе условия для дипломатического решения конфликта, параллельно наращивая военное давление и готовя силы для возможного наземного вторжения.

Власти Ирана получили составленный США план из 15 пунктов по урегулированию конфликта, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на пакистанских чиновников.

По словам собеседников агентства, в план в том числе вошли пункты о снятии санкций, сотрудничестве в области гражданской атомной энергетики, откат иранской ядерной программы и контроль за иранскими объектами со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Также проект предполагает обеспечение судоходства в Ормузском проливе и ограничения на ракетные вооружения.

Согласно информации американской стороны, между США и Ираном состоялись контакты через посредников, включая Пакистан. При этом Тегеран утверждает, что между сторонами нет никаких «продуктивных переговоров».

