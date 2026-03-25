КСИР взял власть и выдвинул США жесткие требования

Корпус стражей исламской революции (КСИР) усилил свое влияние внутри иранского руководства и на фоне возможных переговоров с США выдвигает ряд жестких требований, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, среди ключевых условий — закрытие всех американских военных баз в странах Персидского залива, выплата компенсаций за нанесенный ущерб, а также изменение порядка судоходства в Ормузском проливе с предоставлением Ирану права взимать плату с проходящих судов по аналогии с режимом Суэцкий канал. Кроме того, Тегеран требует гарантий невозобновления войны и прекращения ударов Израиля по ливанской группировке «Хезболла», полного снятия санкций и сохранения своей ракетной программы без каких-либо ограничений.

Один из американских чиновников на условиях анонимности назвал эти требования «нелепыми и нереалистичными». По словам арабских и американских источников, подобная позиция Ирана лишь усложняет перспективы достижения соглашения с Тегераном по сравнению с ситуацией до начала конфликта.

Вооруженные силы США планируют наносить удары по территории Ирана еще как минимум две-три недели, даже если между Вашингтоном и Тегераном пройдут прямые переговоры. Об этом со ссылкой на источники сообщил американский портал Axios.

Как отметили собеседники портала в руководстве США и Израиля, Белый дом создает себе условия для дипломатического решения конфликта, параллельно наращивая военное давление и готовя силы для возможного наземного вторжения.