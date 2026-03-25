Немцы начали крупнейшую перевозку ядерных отходов

В самой населенной федеральной земле Германии - Северном Рейне - Вестфалии - началась серия спорных перевозок ядерных отходов. Первая колонна с контейнером Castor выехала с территории бывшего исследовательского реактора в западногерманском Юлихе в ночь со вторника на среду, 25 марта, и примерно через четыре часа прибыла на промежуточный склад в Ахаусе, сообщил представитель земельного МВД агентству dpa.

Это первая из 152 запланированных перевозок радиоактивных отходов. Для сопровождения колонны, состоявшей примерно из 100 транспортных средств, были задействованы около 2400 полицейских и вертолет. Точный маршрут протяженностью около 170 километров власти заранее не раскрывали.

По словам представителя полиции, транспортировка прошла строго по плану и даже несколько быстрее, чем предполагалось первоначально.

Отмечается, что это крупнейшая операция в Германии за десятилетия.

В общей сложности планируется перевезти около 300 000 топливных шаров из остановленного юлихского реактора - это одна из крупнейших дорожных операций по транспортировке ядерных отходов в Германии за последние десятилетия. Для перевозки используются четыре специализированных автомобиля, каждый из которых рассчитан на один контейнер.

Отходы хранились во временном хранилище в Юлихе с момента истечения срока лицензии объекта в 2013 году. В 2014 году власти земли предписали их вывоз после выявления проблем с сейсмической безопасностью.

В Германии до сих пор нет постоянного хранилища для радиоактивных отходов, рассчитанного на сотни тысяч лет. В стране действуют 16 промежуточных объектов хранения, включая хранилище в Ахаусе.