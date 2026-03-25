В Пакистане задержаны граждане Азербайджана, члены террористической организации ИГИЛ-Хорасан

Двое граждан Азербайджана, члены террористической организации «ИГИЛ-Хорасан», были арестованы в ходе масштабной операции, проведенной пакистанскими силами безопасности и полицией в Оракзайском районе провинции Хайбер-Пахтунхва.

По данным источников полиции, подозреваемых задержали в районе базара Гальжо. Первоначальная информация указывает на то, что двое задержанных, опознанных как Гор, сын Кязима, и Мохаммад Юнус, сын Мохаммада, предположительно, являются гражданами Азербайджана и добрались до Гальжо пешком из района Алишерзай в Центральном Курраме.

Сотрудники служб безопасности Пакистана, заметив передвижение подозрительных лиц, перехватили их и задержали для допроса. Подозреваемые были доставлены в ближайший полицейский участок, где уже начато следствие. Предварительные допросы указывают на их возможную связь с ИГИЛ-К, хотя власти заявили, что окончательное подтверждение еще не получено, и расследование всесторонне продолжается.

Полиция и органы безопасности Пакистана усилили наблюдение за районом и активизировали операции по выявлению потенциальных пособников террористов.

Регион Оракзай ранее находился под контролем талибов, но в 2010 году пакистанская армия взяла его под свой контроль. При этом в Оракзае периодически происходят столкновения между радикальными исламистами и силами безопасности.