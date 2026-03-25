USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран изучает проект сделки с США
Новость дня
Иран изучает проект сделки с США

Иранцы спрашивают США: «Вы хотите оставить нас наедине с Моджтабой?»

Отдел информации
13:05 1783

Известно, что в ходе продолжающихся воздушных операций США и Израиля против Ирана погибло множество мирных жителей, разрушены объекты гражданской инфраструктуры и жилые здания. Иными словами, как и в любой другой войне, здесь страдают невинные люди. Однако многих иранцев пугает новость о том, что президент США Дональд Трамп инициировал переговоры с режимом аятолл, который всего за два месяца до начала боевых действий применил беспрецедентное насилие против собственного народа. Опасения вызваны тем, что достижение соглашения между США и Тегераном без смены политического режима в Иране означает лишь одно: иранцы потенциально могут столкнуться с еще более жесткими репрессиями, чем когда-либо прежде.

Араш Азизи, внештатный автор американского журнала The Atlantic, журналист-историк иранского происхождения, пишет, что с момента начала войны он пообщался с десятками соотечественников. Большинство из них пребывает в ужасе, а некоторые окончательно теряют веру в Америку.

По мнению Азизи, часть иранцев опасается, что Соединенные Штаты и Израиль загнали их в еще более ловушку

Как отмечает Азизи, война в Иране повергла в шок многих жителей страны, но не меньший страх у них вызывает перспектива такого «мира». «Мне ужасно страшно», — призналась на прошлой неделе 32-летняя Шагайе, проживающая в Тегеране. — «Но я не буду радоваться, если война закончится прямо сейчас. Вы что, хотите оставить нас наедине с Моджтабой?»

«Шагайе, левая активистка, имела в виду нового верховного лидера Моджтабу Хаменеи, чей режим продолжает удерживать страну в условиях почти полной интернет-блокады. Связаться с кем-либо внутри Ирана сейчас непросто, но за последние три недели мне удалось поговорить более чем с дюжиной человек (в целях безопасности я использую псевдонимы). Меня поразило, как много людей в Иране озвучивают один и тот же парадокс: они боятся продолжения войны, но в то же время страшатся ее окончания», — пишет Араш Азизи.

Автор не берется утверждать, что мнения опрошенных им людей отражают взгляды всех 90 миллионов жителей Ирана. Однако подавляющее большинство респондентов не считают, что их жизнь до войны была лучше, чем сейчас.

«Поначалу некоторые видели во вмешательстве США и Израиля проблеск надежды — возможный выход из тупика экономического краха и социальных репрессий. Теперь же часть этих иранцев начала опасаться, что Соединенные Штаты и Израиль загнали их в ловушку: либо война будет продолжаться, и бомбы по-прежнему будут падать им на головы, либо она завершится, уступив место еще более жестокой диктатуре», — резюмирует Араш Азизи.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться