Орбан объявил: Никакого газа в Украину...

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет постепенно прекращать поставки газа в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии в Украину и будем хранить оставшийся газ внутри страны. Пока Украина не будет поставлять нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Поскольку Украина также атакует южный газопровод, снабжающий Венгрию, нам необходимо пополнить запасы», —заявил Орбан.

Он уточнил, что представит свое предложение на заседании правительства 26 марта.

16 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна будет блокировать предоставление Украине кредита ЕС на €90 млрд и принятие 20-го пакета санкций, пока не заработает нефтепровод «Дружба».