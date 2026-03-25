Иран заявил о запуске ракет по Abraham Lincoln и грозит новыми ударами

Вооруженные силы Ирана запустили несколько крылатых ракет с побережья исламской республики по авианосцу USS Abraham Lincoln, утверждает пресс-служба армии Ирана.
В заявлении говорится, что часть ракет якобы поразила военный корабль.
А командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани заявил, что «действия и передвижения враждебной группы кораблей USS Abraham Lincoln постоянно отслеживаются, и как только она окажется в зоне действия ракетных систем, она станет целью мощных ударов военно-морских сил армии».