В Тегеране стреляют по окнам протестующих

Удары по нескольким объектам в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана привели к гибели 11 человек в период с вечера понедельника до вечера вторника, сообщил представитель провинциального управления по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, целями атак стали три района в Тебризе, один район в Шабестаре, а также производственный объект в индустриальном парке Ахула.

Тем временем сообщается, что вооруженные люди ведут огонь по окнам домов, где скандируют антиправительственные лозунги.