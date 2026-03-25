Украина заявила об ударе по российскому ледоколу

Силы обороны Украины в ночь на среду, 25 марта, нанесли удар по патрульному ледоколу «Пурга» на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Генштабе заявили, что подобные суда проекта 23550 выполняют задачи как ледокола, так и военного корабля.

Ранее украинские телеграм-каналы писали о повреждении порта в городе Выборг в результате атаки украинских беспилотников, там загорелось одно из судов. Предварительно речь шла о патрульном ледоколе «Пурга», который строится на Выборгском судостроительном заводе для Пограничной службы ФСБ РФ.