Соратники Трампа по партии против

Многие члены Сената Конгресса США от Республиканской партии выступают против проведения наземной операции в Иране. Об этом передает портал NOTUS.

Сенатор Том Тиллис от штата Северная Каролина заявил, что «молится», что США «не придется отправлять ни одного человека».

Аналогичное мнение выразил сенатор от штата Миссури Джош Хоули: «Пора положить этому (ударам по Ирану) конец. Я надеюсь, что мы не будем эскалировать ситуацию с помощью наземных войск».

Ряд других республиканцев в Сенате также выразили недовольство идеей присутствия американских войск в исламской республике.

На прошлой неделе телеканал Fox News передавал, что США направили на Ближний Восток группировку в составе около 4,5 тыс. моряков и морских пехотинцев. По информации газеты The New York Times (NYT), Пентагон приказал также перебросить в регион 2 тыс. десантников элитной 82-й воздушно-десантной дивизии. NOTUS отмечает, что большинство республиканцев согласны с увеличением числа задействованных в операции военнослужащих в качестве временной меры. При этом более длительное развертывание вызовет новые опасения, в том числе по поводу защиты войск и дополнительного финансирования. По словам Тиллиса, в случае принятия Белым домом такого решения Конгресс должен будет проголосовать за его легитимизацию.