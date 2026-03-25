Генерал Стэнли Маккристал: «Мы убили отца и жену Моджтабы... А теперь говорим: давай договариваться»

Генерал Стэнли Маккристал, ветеран Иракской войны и бывший руководитель антитеррористических операций, в беседе с колумнистом Дэвидом Френчем, также служившим в Ираке, раскритиковал планирование нынешней операции США против Ирана под названием Epic Fury.

По словам генерала, Вашингтон вновь переоценил возможности точечных ударов с воздуха и недооценил глубину исторических обид и решимость противника. «Мы снова поддались соблазну, — заявил Маккристал. — Если мы разбомбим ключевые цели, то добьемся желаемого результата. Но результат находится в умах людей. И если вы не собираетесь убить всех, то можете и не повлиять на исход». Генерал напомнил о трех главных «соблазнах», которым, по его мнению, регулярно поддаются американские администрации. Первый — тайные операции, которые якобы останутся незамеченными. Второй — «хирургические» рейды спецназа, как в случае с Венесуэлой. Третий, и самый опасный сейчас, — вера в решающую силу авиации. «Мы любим авиацию. Еще со времен Второй мировой мы верим, что бомбардировщики всегда прорвутся и всё решат. Но это никогда не было так», — отметил он. Маккристал особо подчеркнул, что нынешняя операция против Ирана повторяет ошибки прошлого. «В 2003 году мы вошли в Ирак с «шоком и трепетом», а потом провели там десятилетие, сражаясь на земле.

Сейчас мы опять поверили, что бомбежка ключевых целей изменит поведение режима. Но исход определяется не геополитическими расчетами, а тем, что у людей в сердцах». Френч спросил, действительно ли современные технологии — дроны-камикадзе, высокоточное наблюдение и глубокое проникновение в иранские структуры — делают ситуацию иной. Маккристал ответил скептически: «Я люблю фразу «на этот раз всё по-другому». Я согласен, что возможности выросли. Но я не вижу и не чувствую, что динамика изменилась настолько, чтобы это стало решающим». Отдельно генерал оценил попытки «обезглавливания» режима. «Мы убили его (нынешний верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи) отца и жену, изрядно потрепали его самого. И теперь говорим: «Ну вот, теперь он будет более склонен к переговорам». На меня бы это произвело обратный эффект», — сказал Маккристал. Особое внимание он уделил проблеме Ормузского пролива. «Открыть его будет сложно. Мы можем легко бомбить Иран и даже взять Багдад, но когда речь заходит о контроле на земле, ты уже не на высоте 30 тысяч футов, а на уровне шести футов — на одном уровне с противником. В проливе достаточно одной мины в неделю или атаки на гражданский танкер, чтобы страховщики отказались страховать суда. И всё — движение парализовано», - сказал он.

Генерал предупредил и о рисках для американских военнослужащих: «Пока потерь мало, но если война затянется и потребуется наземное присутствие, ситуация изменится. Каждый погибший — это семья и потеря. А со временем растет разочарование и разделение в обществе». Отдельно Маккристал прокомментировал стиль нынешнего министра войны Пита Хегсета: «Я разочарован атмосферой, которая идет сверху. Элита, с которой я служил, совершала невероятные вещи, но не била себя в грудь. Опасность в том, что 18-летние солдаты видят это и думают: «Вот как надо — мы превосходим всех». По мнению генерала, реальность современной войны требует не бицепсов, а интеллекта, логистики и инноваций: «Большинство военнослужащих — это разведка, связь, обеспечение. Если мы будем требовать, чтобы все выглядели как министр войны, это станет катастрофой». Маккристал также заявил, что «первая фаза любой войны всегда выглядит самой легкой»: «Наслаждайтесь этим первым этапом. Потому что все, что будет дальше, окажется гораздо сложнее». Генерал добавил, что без понимания полного исторического контекста невозможно осознать, почему нынешняя операция рискует зайти в тупик. «В 1988 году американский крейсер USS Vincennes по ошибке принял иранский пассажирский самолет за истребитель F-14 и сбил его — погибли 290 мирных жителей. Если рассматривать тот период, Иран казался упрямым врагом, который нас ненавидит по причинам, до конца нам непонятным. В 2007 году я возглавлял контртеррористическую оперативную группу. Нам пришлось создать совершенно новое подразделение, сосредоточенное на борьбе с шиитскими ополченцами, поддерживаемыми Ираном. Они использовали кумулятивные боеприпасы и другие средства, которые Иран предоставлял им для повышения боеспособности. Это быстро превратилось в ожесточенное противостояние.