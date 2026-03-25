Генерал Стэнли Маккристал: «Мы убили отца и жену Моджтабы... А теперь говорим: давай договариваться»

Генерал Стэнли Маккристал, ветеран Иракской войны и бывший руководитель антитеррористических операций, в беседе с колумнистом Дэвидом Френчем, также служившим в Ираке, раскритиковал планирование нынешней операции США против Ирана под названием Epic Fury.
По словам генерала, Вашингтон вновь переоценил возможности точечных ударов с воздуха и недооценил глубину исторических обид и решимость противника.
«Мы снова поддались соблазну, — заявил Маккристал. — Если мы разбомбим ключевые цели, то добьемся желаемого результата. Но результат находится в умах людей. И если вы не собираетесь убить всех, то можете и не повлиять на исход».
Генерал напомнил о трех главных «соблазнах», которым, по его мнению, регулярно поддаются американские администрации. Первый — тайные операции, которые якобы останутся незамеченными. Второй — «хирургические» рейды спецназа, как в случае с Венесуэлой. Третий, и самый опасный сейчас, — вера в решающую силу авиации.
«Мы любим авиацию. Еще со времен Второй мировой мы верим, что бомбардировщики всегда прорвутся и всё решат. Но это никогда не было так», — отметил он.
Маккристал особо подчеркнул, что нынешняя операция против Ирана повторяет ошибки прошлого. «В 2003 году мы вошли в Ирак с «шоком и трепетом», а потом провели там десятилетие, сражаясь на земле.
Сейчас мы опять поверили, что бомбежка ключевых целей изменит поведение режима. Но исход определяется не геополитическими расчетами, а тем, что у людей в сердцах».
Френч спросил, действительно ли современные технологии — дроны-камикадзе, высокоточное наблюдение и глубокое проникновение в иранские структуры — делают ситуацию иной. Маккристал ответил скептически: «Я люблю фразу «на этот раз всё по-другому».
Я согласен, что возможности выросли. Но я не вижу и не чувствую, что динамика изменилась настолько, чтобы это стало решающим».
Отдельно генерал оценил попытки «обезглавливания» режима. «Мы убили его (нынешний верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи) отца и жену, изрядно потрепали его самого. И теперь говорим: «Ну вот, теперь он будет более склонен к переговорам». На меня бы это произвело обратный эффект», — сказал Маккристал.
Особое внимание он уделил проблеме Ормузского пролива. «Открыть его будет сложно. Мы можем легко бомбить Иран и даже взять Багдад, но когда речь заходит о контроле на земле, ты уже не на высоте 30 тысяч футов, а на уровне шести футов — на одном уровне с противником. В проливе достаточно одной мины в неделю или атаки на гражданский танкер, чтобы страховщики отказались страховать суда. И всё — движение парализовано», - сказал он.
Генерал предупредил и о рисках для американских военнослужащих: «Пока потерь мало, но если война затянется и потребуется наземное присутствие, ситуация изменится. Каждый погибший — это семья и потеря. А со временем растет разочарование и разделение в обществе».
Отдельно Маккристал прокомментировал стиль нынешнего министра войны Пита Хегсета: «Я разочарован атмосферой, которая идет сверху. Элита, с которой я служил, совершала невероятные вещи, но не била себя в грудь. Опасность в том, что 18-летние солдаты видят это и думают: «Вот как надо — мы превосходим всех».
По мнению генерала, реальность современной войны требует не бицепсов, а интеллекта, логистики и инноваций: «Большинство военнослужащих — это разведка, связь, обеспечение. Если мы будем требовать, чтобы все выглядели как министр войны, это станет катастрофой».
Маккристал также заявил, что «первая фаза любой войны всегда выглядит самой легкой»: «Наслаждайтесь этим первым этапом. Потому что все, что будет дальше, окажется гораздо сложнее».
Генерал добавил, что без понимания полного исторического контекста невозможно осознать, почему нынешняя операция рискует зайти в тупик.
«В 1988 году американский крейсер USS Vincennes по ошибке принял иранский пассажирский самолет за истребитель F-14 и сбил его — погибли 290 мирных жителей. Если рассматривать тот период, Иран казался упрямым врагом, который нас ненавидит по причинам, до конца нам непонятным.
В 2007 году я возглавлял контртеррористическую оперативную группу. Нам пришлось создать совершенно новое подразделение, сосредоточенное на борьбе с шиитскими ополченцами, поддерживаемыми Ираном. Они использовали кумулятивные боеприпасы и другие средства, которые Иран предоставлял им для повышения боеспособности. Это быстро превратилось в ожесточенное противостояние.
В сознании таких людей, как я и мои подчиненные, они, безусловно, были врагом. Они убивали нас, а мы — их. Казалось, что они представляют угрозу не только для миссии в Ираке, но и для стабильности всего региона. Это неизбежно приобретает эмоциональный характер: Иран начинает восприниматься как извечный враг. Но на этом я остановлюсь — это лишь часть истории. В США есть склонность рассматривать события в очень коротких временных рамках: наш год в Ираке или в моем случае пять лет. Мы приходим и считаем, что ведем войну, которая положит конец всем войнам — по крайней мере, в нашем понимании.
Но для иранцев моего поколения — мне сейчас 71 год — все начинается с 1953 года, когда разведслужбы США и Великобритании свергли конституционно избранного премьер-министра и вернули к власти шаха. Этот режим жестко подавлял население, в том числе через тайную полицию САВАК. Поэтому, когда в 1978 году вспыхнула иранская революция, мы могли быть удивлены, но сами иранцы — нет. Когда они начали скандировать «Смерть Америке», большинство американцев спрашивали: «В чем проблема? Почему вы на нас злитесь?»
Затем последовала ирано-иракская война, продолжавшаяся восемь лет — крайне жестокое кровопролитие. Этот опыт, длившийся вдвое дольше Первой мировой войны, оставил глубокий след в иранском обществе. Его последствия ощущаются до сих пор: поколение беби-бумеров прошло через эту войну, и духовенство во многом опирается на их поддержку.
После 2002 года, когда Джордж Буш включил Иран в «Ось зла» (что, как утверждается, стало для них неожиданностью), взаимные претензии продолжили накапливаться. Поэтому я всегда стараюсь напоминать: если мы не понимаем весь путь, приведший к нынешнему моменту, мы не сможем понять настроения, которые сегодня определяют решения людей», - сказал он.
Генерал-ветеран также заявил, что еще одна опасность войны с теократией связана с фанатизмом ее сторонников: «С самого начала я воспринимал это как довольно тщетную надежду, потому что противник совсем другой: южноамериканский диктатор — это одно, а исламский революционный режим — совсем другое. Уровень приверженности здесь теологический. Иногда — апокалиптический.
Когда мы в Ираке воевали с шиитскими ополченцами, их преданность была такой, что медики, лечившие раненых шиитских бойцов, иногда рассказывали: даже смертельно раненные пытались кусать или как-то вредить тем, кто их спасал. Вот такой был уровень преданности.
Иранская оппозиция сейчас практически не видна. В 2009 году люди вышли на улицы, но их подавили и загнали обратно в подчинение, а в последние месяцы, по сообщениям, тысячи протестующих были убиты режимом. Но я не могу назвать лидера оппозиции. Я не знаю никакого «фронта освобождения Ирана».
Я знаю, что сын шаха ездит по миру, но не думаю, что он — легитимная альтернатива. Я считаю, мы просто не можем оценить реальную силу желания иранского народа к переменам.
И, конечно, война часто заставляет людей сплотиться вокруг своего правительства. В вашей очень хорошо написанной статье вы сказали то, во что я искренне верю. Вы сказали: «Я американец. Я хочу, чтобы наша сторона победила». Я чувствую то же самое. Даже если я не согласен со многим из того, что делает мое правительство, я безоговорочно на этой стороне. И возможно, так же чувствуют и иранцы».