В условиях продолжающейся войны в Иране бывший губернатор Миннесоты Джесси Вентура бросил вызов президенту США Дональду Трампу: он призвал младшего сына президента, Бэррона, поступить на военную службу, поскольку дебаты о призыве продолжаются в контексте продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

В беседе с британским ведущим Пирсом Морганом, посвященной военным операциям США, Вентура сказал: «Есть простая вещь, которую должен знать каждый лидер, и вы это знаете, поскольку служили в армии. Трамп этого не знает, потому что он трусливый уклонист от призыва. Но так или иначе, суть в следующем. Война оправдана, если вы готовы отправить на нее своих детей. Потому что как можно отправить на войну чужих детей, если вы не хотите отправить своих собственных?»

«Поэтому я прямо сейчас призываю к поддержке Бэррона Трампа, сына Дональда Трампа», — добавил бывший губернатор Миннесоты. «В конце концов, у него было три жены, от каждой из них были дети, и никто никогда не служил в армии. Насколько мне известно, ни один из Трампов за последние сто лет не проходил военную службу. Что ж, Бэррон, ты можешь это изменить. Запишись в армию Соединенных Штатов прямо сейчас. Сделай то, на что у твоего отца не хватило смелости. Сделай то, на что у твоего отца не хватило патриотизма. Я хочу видеть Трампа-младшего в армии».

Заявления Вентуры прозвучали на фоне того, как тысячи возмущенных американцев запустили хэштег #SendBarron в X, который быстро стал вирусным.

В то же время, самые внимательные наблюдатели отметили, что рост Трампа-младшего составляет около 206 сантиметров, а это значит, что он может быть слишком высоким для военной службы, особенно для выполнения определенных задач, связанных с работой в замкнутых пространствах, таких как управление бронетехникой, танками или самолетами.

Если бы Бэррон получил освобождение от военной службы по состоянию здоровья, он не стал бы первым членом своей семьи, избежавшим службы в армии.

Примерно 60 лет назад, оказывая услугу отцу президента США Дональда Трампа, Фреду Трампу, доктор Ларри Браунштейн диагностировал у молодого Трампа костные шпоры — наросты, вызванные отложениями кальция на пяточной кости, — состояние, которое на протяжении многих лет неустанно высмеивалось как прозрачная уловка, позволяющая Дональду Трампу избежать военной службы.

До получения этого медицинского освобождения Трамп четырежды откладывал военную службу, чтобы продолжить учебу.