USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп наткнулся на «Персидскую стену»
Экс-губернатор - Трампу: «Пусть и твой сын идет служить в Иран!»

15:39 591

В условиях продолжающейся войны в Иране бывший губернатор Миннесоты Джесси Вентура бросил вызов президенту США Дональду Трампу: он призвал младшего сына президента, Бэррона, поступить на военную службу, поскольку дебаты о призыве продолжаются в контексте продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

В беседе с британским ведущим Пирсом Морганом, посвященной военным операциям США, Вентура сказал: «Есть простая вещь, которую должен знать каждый лидер, и вы это знаете, поскольку служили в армии. Трамп этого не знает, потому что он трусливый уклонист от призыва. Но так или иначе, суть в следующем. Война оправдана, если вы готовы отправить на нее своих детей. Потому что как можно отправить на войну чужих детей, если вы не хотите отправить своих собственных?»

«Поэтому я прямо сейчас призываю к поддержке Бэррона Трампа, сына Дональда Трампа», — добавил бывший губернатор Миннесоты. «В конце концов, у него было три жены, от каждой из них были дети, и никто никогда не служил в армии. Насколько мне известно, ни один из Трампов за последние сто лет не проходил военную службу. Что ж, Бэррон, ты можешь это изменить. Запишись в армию Соединенных Штатов прямо сейчас. Сделай то, на что у твоего отца не хватило смелости. Сделай то, на что у твоего отца не хватило патриотизма. Я хочу видеть Трампа-младшего в армии».

Заявления Вентуры прозвучали на фоне того, как тысячи возмущенных американцев запустили хэштег #SendBarron в X, который быстро стал вирусным.

В то же время, самые внимательные наблюдатели отметили, что рост Трампа-младшего составляет около 206 сантиметров, а это значит, что он может быть слишком высоким для военной службы, особенно для выполнения определенных задач, связанных с работой в замкнутых пространствах, таких как управление бронетехникой, танками или самолетами.

Если бы Бэррон получил освобождение от военной службы по состоянию здоровья, он не стал бы первым членом своей семьи, избежавшим службы в армии.

Примерно 60 лет назад, оказывая услугу отцу президента США Дональда Трампа, Фреду Трампу, доктор Ларри Браунштейн диагностировал у молодого Трампа костные шпоры — наросты, вызванные отложениями кальция на пяточной кости, — состояние, которое на протяжении многих лет неустанно высмеивалось как прозрачная уловка, позволяющая Дональду Трампу избежать военной службы.

До получения этого медицинского освобождения Трамп четырежды откладывал военную службу, чтобы продолжить учебу.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться