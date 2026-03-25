Иран благодарит Турцию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан высоко оценил позицию своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с событиями в регионе.

В связи с этим Пезешкиан опубликовал пост в своем аккаунте в X, написав: «Решительная позиция моего брата, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который осуждает разжигающий войну сионистский режим (подразумевается Израиль – ред.), заслуживает высокой оценки».

Иранский президент добавил, что «гордый народ дружественной и братской Турции на протяжении многих лет играет решительную роль в солидарности с чаяниями исламской уммы».

«Божьей милостью мы пройдем этот славный путь вместе», - резюмировал Пезешкиан.