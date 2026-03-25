Азербайджан в топ-100 рейтинга университетов мира

Таким образом, количество азербайджанских университетов в предметных рейтингах увеличилось почти в два раза, а количество образовательных программ возросло в четыре раза.

Впервые семь университетов Азербайджана представлены в предметных рейтингах QS лучших университетов мира 2026 года 22 образовательными программами, сообщили в Министерстве науки и образования.

Один университет Азербайджана (Бакинский государственный университет) вошел в топ 100 в предметных рейтингах.

Азербайджан остается единственной страной Кавказского региона, представленной в предметных рейтингах. Кроме того, процентная динамика изменения позиций азербайджанских университетов в этом году выше, чем в Турции, Казахстане и Узбекистане.

Три азербайджанских университета (Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный экономический университет и Азербайджанский университет языков) значительно улучшают свои показатели в текущем выпуске рейтинга, в то время как Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности возвращается в предметные рейтинги. Три университета страны (Бакинский инженерный университет, Азербайджанский архитектурно-строительный университет и Азербайджанский технический университет) дебютируют в предметных рейтингах в этом году.

Предметные рейтинги представляют собой независимый сравнительный анализ более чем 21 000 образовательных программ 1900 вузов в 100 странах и территориях по всему миру, охватывая 55 предметов и пять широких предметных областей. При оценивании учитываются 5 критериев (академическая репутация, репутация среди работодателей, количество цитирований на одну публикацию, индекс Хирша и индекс международного научного сотрудничества).