Трамп наткнулся на «Персидскую стену»
«Контрабандисты» ювелирными изделиями отделались большими штрафами

Инара Рафикгызы
15:57 118

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение дела о контрабанде ювелирных изделий. На скамье подсудимых оказались 37‑летний гражданин Украины Антон Бородин и 35‑летний житель Баку Эльчин Дадашев.

По версии следствия, мужчины прилетели в Баку рейсом из Варшавы и попытались провести через таможню серебряные украшения общей стоимостью около 116 тысяч манатов, спрятав их в карманы курток.

Их багаж был помечен красной лентой, что означало обязательный досмотр. По данным следствия, чтобы избежать декларирования, вышеуказанные лица сняли ленты, вынули ювелирные изделия из сумок и попытались пройти через «зеленый коридор». При проверке украшения были обнаружены.

Оба обвиняемых отрицали вину. Эльчин Дадашев заявил, что познакомился с Бородиным в Варшаве на языковых курсах и согласился помочь ему с переводом во время поездки в Баку. По его словам, в день вылета их общая знакомая Александра не смогла пройти контроль из‑за выявленного COVID‑19 и передала ему пакет с аксессуарами, который он должен был вернуть Бородину уже за пределами аэропорта. О том, что в пакете находились ювелирные изделия, он якобы не знал.

Антон Бородин рассказал, что украшения предназначались для презентаций ювелирной компании, с которой сотрудничал его знакомый Александр. По словам подсудимого, он не был в курсе, что суммы до 10 тысяч долларов нужно декларировать, а о необходимости оформления документов узнал только после задержания.

Суд квалифицировал действия Бородина и Дадашева как контрабанду, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Оба получили крупные штрафы: Дадашев — 14 800 манатов, Бородин — 15 000. Мера пресечения для Дадашева осталась прежней, а Бородину домашний арест заменили подпиской о невыезде. После уплаты штрафа гражданина Украины выдворят из страны.

Российские беспилотники атаковали Латвию и Эстонию
Российские беспилотники атаковали Латвию и Эстонию фото
16:03 1
Экс-губернатор - Трампу: «Пусть и твой сын идет служить в Иран!»
Экс-губернатор - Трампу: «Пусть и твой сын идет служить в Иран!»
15:39 601
Израиль лишил Иран возможности производить подводные лодки
Израиль лишил Иран возможности производить подводные лодки видео; обновлено 15:58
15:58 5639
Дважды преданные иранцы
Дважды преданные иранцы когда политика побеждает мораль
14:54 1602
Приглашение на переговоры или кулаком в морду
Приглашение на переговоры или кулаком в морду главная тема
13:47 2473
Окажется ли Израиль в одиночестве?
Окажется ли Израиль в одиночестве? наша корреспонденция
06:30 5750
Спецоперация «Моссада» в Ливане
Спецоперация «Моссада» в Ливане ФОТО
14:44 1028
Украина заявила об ударе по российскому ледоколу
Украина заявила об ударе по российскому ледоколу
14:10 2151
В Тегеране стреляют по окнам протестующих
В Тегеране стреляют по окнам протестующих видео
14:07 2018
Удар по многоэтажке в Харькове: есть пострадавшие
Удар по многоэтажке в Харькове: есть пострадавшие обновлено 14:07
14:07 1268
Иран заявил о запуске ракет по Abraham Lincoln и грозит новыми ударами
Иран заявил о запуске ракет по Abraham Lincoln и грозит новыми ударами
13:59 1648

