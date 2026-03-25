UNEC поднялся на 250-е место в мире по экономике!

Опубликован рейтинг QS World University Rankings by Subject 2026 года. UNEC вновь продемонстрировал значительные достижения.

В частности, университет, войдя в число ведущих вузов по широкой области «Социальные науки и менеджмент», поднялся на 365-е место в мире. Для сравнения: в 2024 году он занимал позиции 501–550, а в 2025 году — 401–450.

Особенно важно отметить, что если в 2023–2025 годах UNEC был представлен в глобальном рейтинге лишь по одной специальности, то в 2026 году — уже по трем.

Университет добился следующих результатов: • 201–250-е место по направлению «Экономика и эконометрика» • 301–350-е место по направлению «Бизнес и менеджмент» • 751–850-е место по направлению «Компьютерные науки и информационные системы».

Таким образом, UNEC подтверждает статус одного из ведущих университетов региона в области экономики и бизнеса.

UNEC и впредь намерен укреплять свои позиции на международной арене, реализуя стратегическую задачу, обозначенную Ильхамом Алиевым: «Азербайджанский государственный экономический университет должен стать университетом мирового уровня!»