Эксперт по смене режимов Роберт Пейп: «Иран не проигрывает. Сегодня он сильнее, чем до войны»

Военная кампания Израиля и США против Ирана в самом разгаре. Президент Дональд Трамп обещал «разобраться» с иранским режимом за «два-три дня». Но спустя более 20 дней иранское правительство, армия и силы безопасности выступают с воинственными заявлениями. Трамп и Нетаньяху заявляют, что ракетный потенциал Ирана «уничтожен» и «снижен», однако Тегеран продолжает наносить удары по Израилю и странам Ближнего Востока. Внутри Ирана никаких антиправительственных восстаний не возникало. Иран захватил контроль над Ормузским проливом, что привело к резкому росту мировых цен на нефть. Журналист американского телеканала MC Now (бывший MSNBC) попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию вокруг Ирана Роберта Пейпа, историка, политолога из Чикагского университета, эксперта по вопросам применения военно-воздушных сил и смены режимов, преподавателя Школы передовых исследований в области военно-воздушных сил США. По мнению Пейпа, цель Трампа — свержение иранского режима исключительно ударами с воздуха — обречена на провал.

«…Я изучал каждую воздушную кампанию со времен Первой мировой войны, и за все это время, более 100 лет, одна только воздушная мощь — без наземных сил — никогда не свергала режим. Бывали времена, когда продемократические движения сочетались с военно-воздушными силами; это никогда не работало. Это не работало в эпоху неуправляемых бомб, в эпоху «умных» бомб. Мы перепробовали множество различных комбинаций, использовали огромные объемы разведывательной информации, и это никогда не срабатывало. В итоге мы получаем лидеров второго поколения, которые более антиамерикански настроены, более опасны и более склонны к издержкам», - сказал он. Пейп напомнил события 1991 года, 39-дневные авиаудары и четырехдневную наземную войну США против Ирака с целью вытеснения иракской армии из Кувейта: «В администрации Джорджа Буша-старшего считали, что Ирак настолько ослаблен, а режим Саддама настолько разгромлен, что Буш публично призвал шиитов восстать и свергнуть режим Саддама Хусейна… Что же произошло вместо этого? Режим Саддама… зверски расправился с десятками тысяч восставших шиитов…» Пейп считает воздушные кампании неэффективными в достижении смены режима: «Это неэффективно не потому, что бомбы технически неэффективны. Это неэффективно потому, что бомбардировка запускает политические процессы в правительстве и обществе, которые работают против нас. Это политически саморазрушительная стратегия. До начала бомбардировок существует разрыв между обществом и правительством. Бомбардировки же превращают внутреннюю игру в Иране в противостояние с иностранным военным, диктующим Ирану, какую власть он должен иметь». Пейп напомнил, что американцы несколько раз «меняли режимы в Иране»: «В 1953 году мы контролировали часть иранской армии и способствовали военному перевороту, который привел к власти шаха Ирана, диктатуру…» Эксперт обращает внимание на слова Трампа, который ранее сказал, что «мы — американцы — сами решим, каким будет правительство Ирана». Назовем ли мы его диктатурой или марионеточным режимом, именно так это и будет интерпретировано, и в уравнение вводится политика национализма. А когда появляется национализм, возникает принципиально новая политическая динамика».

Пейп говорит, что «новая политическая ситуация, вызванная бомбардировками, работает во вред смене режима… поскольку мы ожидали бы появления поколения лидеров, более склонных выполнять указания Вашингтона. Вместо этого мы получаем негативную смену режима: в итоге мы получаем лидеров второго поколения, которые более антиамерикански настроены, более опасны, более готовы идти на издержки, чтобы наказать Америку и ее союзников». Пейп назвал войну против Ирана «тактически блестящей со стороны Соединенных Штатов — американские военные сделали все, что от них требовали. Но Иран не проигрывает войну. Основная причина в том, что, контролируя проход через Ормузский пролив, Иран уже получил огромные рычаги влияния. Он получил рычаги влияния для повышения мировых цен на энергоносители. Эти рычаги также работают ему на пользу в финансовом плане, поскольку Иран может переправлять свою нефть через пролив; если мы взорвем эти танкеры — что мы легко можем сделать, — это только еще больше поднимет цены на нефть. Иран не проигрывает. Сегодня он сильнее, чем до войны. И если нам придется использовать наземные силы для открытия пролива… Это еще больше усугубит ловушку эскалации… Как показывает моя работа по борьбе с терроризмом, которой я занимаюсь более 25 лет, 95% всех терактов смертников в мире совершаются в ответ на присутствие иностранных наземных сил». Журналист телеканала обратил внимание, что на днях Financial Times сообщила что многие иранцы, первоначально поддерживавшие американские бомбардировки, теперь изменили свое мнение и выступают против них.