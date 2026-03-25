Истребители-невидимки на старте

На авиабазу Лейкенхит в Великобритании прибыла группа из пяти стелс-истребителей пятого поколения F-35C Корпуса морской пехоты США, она в ближайшие дни будет переброшена на Ближний Восток, сообщает издание The War Zone.

Ожидается прибытие в Англию еще пяти таких самолетов после перелета с авиабазы Корпуса морской пехоты Мирамар в Калифорнии.

Конечный пункт назначения на Ближнем Востоке в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM) неизвестен.

Издание отмечает, что направленные в регион истребители F-35C станут критически важным средством непосредственной авиационной поддержки для усиления экспедиционного батальона морской пехоты.