Трамп наткнулся на «Персидскую стену»
Европейский суд постановил выплатить Мамедовым более 130 тысяч евро

Инара Рафикгызы
16:48 830

Европейский суд по правам человека обязал правительство Азербайджана выплатить более 130 тысяч евро в связи со сносом квартиры в Сабаильском районе Баку. С жалобой в суд обратились жители района Заур Мамедов и его мать Елена Мамедова.

Суд установил, что их дом был снесен в 2016 году по распоряжению исполнительной власти района. Основанием для этого послужило решение Кабинета министров о дополнительных мерах по ускорению социально‑экономического развития нескольких районов столицы. В рамках реализации этого документа здание, где проживали Мамедовы, было признано аварийным, после чего власти распорядились его снести и построить на его месте многоэтажный жилой дом. Выполнение проекта поручили частной строительной компании «F.B».

Мамедовы пытались оспорить распоряжение в Бакинском административно‑экономическом суде, однако заявление отклонили. Суд посчитал, что их права истцов нарушены, поскольку им предлагалось новое жилье большей площади и оплата аренды на период ожидания. Позднее Мамедовы потребовали денежную компенсацию, но и этот иск не был удовлетворен. Решения последующих инстанций оставались прежними.

Европейский суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что при рассмотрении спора власти ограничились ссылкой на возможность предоставления нового жилья, не объяснив, почему это может заменить денежное возмещение. Суд отметил, что такой подход не обеспечивает защиту имущественных интересов заявителей.

Согласно решению суда, государство должно выплатить Зауру и Елене Мамедовым 126 тысяч евро в качестве компенсации понесенного ущерба, 3 тысячи евро за моральный ущерб и 2 919 евро в счет расходов, связанных с обращением в суд.

