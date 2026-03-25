Запрет Казахстана для российского зерна

Казахстан ввел временный запрет на ввоз из России ряда зерновых культур, продуктов их переработки, а также продуктов переработки, используемой в кормах для животных, и готовые корма для животных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов со ссылкой на решение Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана.

По его словам, казахстанские железные дороги также будут разворачивать вагоны с российским зерном обратно. Запрет объяснили необходимостью обеспечить ветеринарную безопасность на фоне ухудшения эпизоотической ситуации в России.

Под ограничения подпадает следующая продукция: пшеница (вся), рожь, ячмень, овес кукуруза, соевые бобы (все, кроме семенных), отруби, отходы крахмального производства, жом свекловичный, барда пшеничная, дробина пивоваренная, жмыхи и шрот, прочие растительные материалы и их смеси, используемые в производстве кормов для животных, готовые корма для животных.

Ранее на фоне массового забоя российского скота Казахстан ввел ограничения на ввоз и транзит из России животных и мясной продукции.

Накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что все очаги пастереллеза и зоны риска его распространения в Новосибирской области ликвидированы. По данным Минсельхоза Новосибирской области, в регионе выявили более 50 очагов пастереллеза. Эти меры вызвали протесты фермеров, которые утверждали, что под уничтожение попадали даже здоровые животные.