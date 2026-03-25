После войны в Иране Путин не хочет останавливаться в Украине

Война Израиля и США с Ираном спасла Россию от экономического краха и отложила мир в Украине, пишет в авторской колонке для The New York Times российский журналист Михаил Зыгарь.

«В начале года российская экономика трещала по швам. Под бременем войны и санкций падали доходы, сокращалось производство, сворачивалась торговля. На фоне растущих тарифов кредиты стали запредельно дорогими, а заимствования — практически невозможными. Волна банкротств казалась неизбежной. В конце января Россия была вынуждена продавать нефть Индии всего по 22 доллара за баррель — примерно треть рыночной цены. Символа большей неустойчивости трудно было придумать. Владимир Путин слышал такие жалобы на протяжении всей войны. Однако, по словам людей из его окружения, он в основном предпочитал их не слушать. Чиновники и бизнесмены понимали: продолжение войны — абсолютный приоритет президента, а экономическое положение страны имеет для него второстепенное значение. Но в феврале что-то изменилось. Путин внезапно начал обращать внимание на угасающую экономику. Появились даже признаки того, что он готов пересмотреть свою позицию по переговорам с Украиной и, возможно, ищет выход из конфликта. Затем началась война в Иране. Одним махом условия для примирения были перечеркнуты. На фоне взлетевших цен на нефть, раскола Запада и американского авантюризма давление на Путина ослабло. По иронии судьбы именно начало войны в Иране похоронило перспективу окончания войны в Украине — в тот самый момент, когда Путин, казалось, был готов ее рассмотреть. В феврале Путин выглядел готовым сменить курс и полностью обновить переговорную команду. Кирилл Дмитриев, кремлевский главный посланник, которого многие считают фигурой декоративной и без реальных полномочий, якобы стоял на пороге увольнения.

Главным кандидатом на замену называли Игоря Сечина, главу государственной нефтяной компании «Роснефть». Считающийся правой рукой Путина, Сечин ранее курировал отношения России с Латинской Америкой и выстраивал тесные связи с американскими нефтяными топ-менеджерами. Это было явным сигналом: Путин может начать относиться к переговорам всерьез. Одновременно в Москве поползли слухи о масштабной правительственной перетряске. Если бы Путин действительно решил вести серьезные переговоры и добиваться мира с Украиной, ему пришлось бы полностью перестроить систему власти. По словам людей, близких к Кремлю, это могло включать роспуск нынешнего правительства. Тучи уже сгущались над премьер-министром Михаилом Мишустиным: близкие к нему люди недавно стали фигурантами уголовных дел. Мы никогда не узнаем, что могло бы произойти дальше. 28 февраля аятолла Али Хаменеи был убит в совместной американо-израильской операции. В последующие дни все изменилось. Цены на нефть взлетели выше 100 долларов за баррель, а США внезапно сняли санкции с российской нефти. Спрос на российские удобрения резко вырос на фоне мирового продовольственного кризиса. Экономические проблемы, терзавшие Россию, словно испарились. Более того, разногласия между США и их союзниками по НАТО только углубились: европейцы отказались отправлять корабли в Ормузский пролив. Трамп назвал это «очень глупой ошибкой». Для Путина, чья внешняя политика давно строится на разжигании хаоса на Западе, это стало подарком. Не менее важно и то, что внимание Америки полностью переключилось на Ближний Восток, оттеснив Украину на дальний план. Речь не только о внимании: США активно расходуют оружие и боеприпасы, которые иначе могли бы пойти Киеву. В Кремле видят в этом и внутриполитический бонус для себя.