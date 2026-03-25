Место встречи: Турция или Пакистан

Переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке с участием представителей Ирана и США могут состояться в Пакистане или Турции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного иранского высокопоставленного чиновника.

По словам собеседника агентства, Пакистан передал Тегерану предложение по урегулированию конфликта от США. Источник не раскрыл подробностей предложения, переданного Исламабадом, и не уточнил, идет ли речь о том же плане из 15 пунктов, о котором сообщали ранее СМИ.

Агентство также сообщает, что с проектом документа ознакомились члены Совета безопасности Израиля под председательством премьера Биньямина Нетаньяху.

Как сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники, Вооруженные силы США планируют наносить удары по территории Ирана еще как минимум две-три недели, даже если между Вашингтоном и Тегераном пройдут переговоры. Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал в соцсети X, что страна готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта между США и Ираном.

Как информировал ранее 12-й израильский телеканал со ссылкой на израильского чиновника, встреча между представителями США и Ирана может состояться в конце текущей недели в Исламабаде. По информации The New York Times, США направили властям Ирана состоящий из 15 пунктов план по прекращению ближневосточного конфликта.