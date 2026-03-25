США держат Россию в курсе

США проинформировали Россию о прошедших на минувшей неделе во Флориде американо-украинских переговорах. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Они (США и Украина - ред.) провели переговоры во Флориде в прошлую субботу. Нас (Россию - ред.) обстоятельно проинформировали (США – ред.) об итогах. И мы знаем, где мы сейчас», - отметил Ушаков.

Он опроверг информацию о том, что между Россией и Украиной было достигнуто соглашение.

«Мы об этом ничего не знаем, поскольку, насколько мне известно, текст соглашения никто не готовил. По крайней мере, с нами его никто не согласовывал и не обсуждал», - заявил Ушаков.

Других подробностей он не привел.