Трамп наткнулся на «Персидскую стену»
Новость дня
Трамп наткнулся на «Персидскую стену»

Ликвидированы еще шесть командиров КСИР

ФОТО; новость дополнена
19:35 1354

По данным иранских оппозиционных и мониторинговых каналов, за последние 24 часа в результате ударов ВВС США и Израиля по территории Ирана ликвидирован ряд высокопоставленных командиров КСИР и сил «Басидж».

Список погибших:

- Амир Амирмохаммади — командир корпуса «Тараллах» КСИР в провинции Керман (убит при американском авиаударе);

- Мосаиб Бахтияри — командир 1-го военно-морского района КСИР, убит при ударах по Бендер-Аббасу (подтверждено иранскими СМИ и Al Arabiya);

- Амир Хоссейн Асадоллахния — командир «Басиджа» в провинции Зенджан (убит при израильском ударе по блокпосту);

- Вахид Бабаи — подполковник аэрокосмических сил КСИР.

Также публикуются траурные фото шести членов КСИР более низких званий. 

Среди погибших — командир 19-го ракетного подразделения «Зульфикар» аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Бахари. Он ликвидирован в Тебризе.

В результате мощного ночного авиаудара в районе Кара-Агадж–Мофаттех в Тебризе (провинция Западный Азербайджан) уничтожено здание Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в котором, по данным иранских источников, хранилось значительное количество вооружений.

***

В Иране ликвидирован старший командир КСИР Джавад Хасани.

По данным иранских источников, Хасани, занимавший руководящую должность в структурах КСИР, был убит в результате удара ВВС Израиля.

Иран отверг план США... и отказался от переговоров
Иран отверг план США... и отказался от переговоров новость дополнена; обновлено 18:40
18:40 9715
Приглашение на переговоры или кулаком в морду
Приглашение на переговоры или кулаком в морду главная тема
13:47 3602
«Не развертывание, а наращивание»: Америка раскрыла глаза Ирану
«Не развертывание, а наращивание»: Америка раскрыла глаза Ирану
20:30 382
Азербайджан впервые за 16 лет попал в топ-100 мирового баскетбольного рейтинга
Азербайджан впервые за 16 лет попал в топ-100 мирового баскетбольного рейтинга
20:19 237
Пленный боец ВСУ... взял в плен российских солдат
Пленный боец ВСУ... взял в плен российских солдат
20:07 1137
Ликвидированы еще шесть командиров КСИР
Ликвидированы еще шесть командиров КСИР ФОТО; новость дополнена
19:35 1355
Сенсационное заявление журналиста CNN по Ирану
Сенсационное заявление журналиста CNN по Ирану видео
19:09 2888
Эксперт по смене режимов Роберт Пейп: «Иран не проигрывает. Сегодня он сильнее, чем до войны»
Эксперт по смене режимов Роберт Пейп: «Иран не проигрывает. Сегодня он сильнее, чем до войны»
16:50 3554
Место встречи: Турция или Пакистан
Место встречи: Турция или Пакистан
18:06 1761
Спецоперация «Моссада» в Ливане
Спецоперация «Моссада» в Ливане ФОТО; обновлено 18:02
18:02 2820
После атаки дронов российские порты парализовало
После атаки дронов российские порты парализовало обновлено 17:56
17:56 4804

ЭТО ВАЖНО

Иран отверг план США... и отказался от переговоров
Иран отверг план США... и отказался от переговоров новость дополнена; обновлено 18:40
18:40 9715
Приглашение на переговоры или кулаком в морду
Приглашение на переговоры или кулаком в морду главная тема
13:47 3602
«Не развертывание, а наращивание»: Америка раскрыла глаза Ирану
«Не развертывание, а наращивание»: Америка раскрыла глаза Ирану
20:30 382
Азербайджан впервые за 16 лет попал в топ-100 мирового баскетбольного рейтинга
Азербайджан впервые за 16 лет попал в топ-100 мирового баскетбольного рейтинга
20:19 237
Пленный боец ВСУ... взял в плен российских солдат
Пленный боец ВСУ... взял в плен российских солдат
20:07 1137
Ликвидированы еще шесть командиров КСИР
Ликвидированы еще шесть командиров КСИР ФОТО; новость дополнена
19:35 1355
Сенсационное заявление журналиста CNN по Ирану
Сенсационное заявление журналиста CNN по Ирану видео
19:09 2888
Эксперт по смене режимов Роберт Пейп: «Иран не проигрывает. Сегодня он сильнее, чем до войны»
Эксперт по смене режимов Роберт Пейп: «Иран не проигрывает. Сегодня он сильнее, чем до войны»
16:50 3554
Место встречи: Турция или Пакистан
Место встречи: Турция или Пакистан
18:06 1761
Спецоперация «Моссада» в Ливане
Спецоперация «Моссада» в Ливане ФОТО; обновлено 18:02
18:02 2820
После атаки дронов российские порты парализовало
После атаки дронов российские порты парализовало обновлено 17:56
17:56 4804
