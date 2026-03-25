Ликвидированы еще шесть командиров КСИР

По данным иранских оппозиционных и мониторинговых каналов, за последние 24 часа в результате ударов ВВС США и Израиля по территории Ирана ликвидирован ряд высокопоставленных командиров КСИР и сил «Басидж».

Список погибших:

- Амир Амирмохаммади — командир корпуса «Тараллах» КСИР в провинции Керман (убит при американском авиаударе);

- Мосаиб Бахтияри — командир 1-го военно-морского района КСИР, убит при ударах по Бендер-Аббасу (подтверждено иранскими СМИ и Al Arabiya);

- Амир Хоссейн Асадоллахния — командир «Басиджа» в провинции Зенджан (убит при израильском ударе по блокпосту);

- Вахид Бабаи — подполковник аэрокосмических сил КСИР.

Также публикуются траурные фото шести членов КСИР более низких званий.