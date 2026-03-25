Ликвидированы еще шесть командиров КСИР

По данным иранских оппозиционных и мониторинговых каналов, за последние 24 часа в результате ударов ВВС США и Израиля по территории Ирана ликвидирован ряд высокопоставленных командиров КСИР и сил «Басидж».
Список погибших:
- Амир Амирмохаммади — командир корпуса «Тараллах» КСИР в провинции Керман (убит при американском авиаударе);
- Мосаиб Бахтияри — командир 1-го военно-морского района КСИР, убит при ударах по Бендер-Аббасу (подтверждено иранскими СМИ и Al Arabiya);
- Амир Хоссейн Асадоллахния — командир «Басиджа» в провинции Зенджан (убит при израильском ударе по блокпосту);
- Вахид Бабаи — подполковник аэрокосмических сил КСИР.
Также публикуются траурные фото шести членов КСИР более низких званий.
Среди погибших — командир 19-го ракетного подразделения «Зульфикар» аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Бахари. Он ликвидирован в Тебризе.
В результате мощного ночного авиаудара в районе Кара-Агадж–Мофаттех в Тебризе (провинция Западный Азербайджан) уничтожено здание Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в котором, по данным иранских источников, хранилось значительное количество вооружений.
В Иране ликвидирован старший командир КСИР Джавад Хасани.
По данным иранских источников, Хасани, занимавший руководящую должность в структурах КСИР, был убит в результате удара ВВС Израиля.