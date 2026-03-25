Келлог об освобождении Ормуза

Соединенные Штаты Америки могут силой открыть Ормузский пролив. Об этом заявил бывший специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Нужно действовать по-римски — поставить легионы на землю, захватить ключевые позиции и взять под контроль этот узкий участок», — заявил Келлог в интервью Fox News.

По его словам, для этого достаточно двух амфибийных готовых групп морской пехоты (по 2500 морпехов каждая). Они уже направляются в регион в сопровождении авианосцев, авиации и амфибийных кораблей. Эти силы способны открыть нижнюю часть пролива и обеспечить безопасный проход танкеров.

Келлог также подчеркнул важность захвата острова Харк — главного нефтяного терминала Ирана, чтобы перерезать «экономическую артерию» Тегерана.