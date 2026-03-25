Пленный боец ВСУ... взял в плен российских солдат

В конце января украинский военнослужащий Владимир Александров с позывным Позитив вернулся из российского плена вместе с двумя российскими военными, которых он убедил сдаться. Об этом рассказывает издание «Вот Так».

По данным издания, Александров, боец 112-й бригады теробороны ВСУ, попал в засаду и получил ранения, после чего был захвачен российскими военными. Его оставили в живых и отвели в укрытие, где вместе с ним оказались двое раненых российских солдат.

Когда у группы закончились вода и еда, часть российских военных ушла, оставив раненых. Тогда Александров начал убеждать оставшихся сдаться украинской стороне, объясняя, что это их единственный шанс выжить. В итоге двое российских солдат согласились и вернули ему рацию, чтобы он мог выйти на связь с командованием ВСУ.

Эвакуацию организовали с помощью наземного дрона, однако по пути группа попала под удар беспилотников. Один из российских военных погиб, а Александров и второй солдат укрылись в разрушенном доме, где провели несколько дней без еды и воды. Позже их смогла забрать эвакуационная группа ВСУ.