Азербайджан впервые за 16 лет попал в топ-100 мирового баскетбольного рейтинга

Мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу совершили ощутимый скачок в мировом рейтинге.

Мужская национальная команда поднялась на пять строчек и занимает теперь 99-е место. На сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА) опубликованы изменения в рейтинге, начиная с 2010 года. За 16 лет Азербайджан впервые вошел в топ-100 мировой табели о рангах.

В активе команды Тахира Бахшиева 93,5 балла. Поднявшись на пять ступеней, азербайджанские баскетболисты опередили Палестину, Мальту, Кению, Сальвадор и Монголию.

Напомним, 27 февраля мужская сборная Азербайджана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2029 обыграла в Дублине Ирландию.