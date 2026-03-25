Трамп наткнулся на «Персидскую стену»
Новость дня
Трамп наткнулся на «Персидскую стену»

Азербайджан впервые за 16 лет попал в топ-100 мирового баскетбольного рейтинга

Отдел спорта
20:19 239

Мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу совершили ощутимый скачок в мировом рейтинге.

Мужская национальная команда поднялась на пять строчек и занимает теперь 99-е место. На сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА) опубликованы изменения в рейтинге, начиная с 2010 года. За 16 лет Азербайджан впервые вошел в топ-100 мировой табели о рангах.

В активе команды Тахира Бахшиева 93,5 балла. Поднявшись на пять ступеней, азербайджанские баскетболисты опередили Палестину, Мальту, Кению, Сальвадор и Монголию.

Напомним, 27 февраля мужская сборная Азербайджана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2029 обыграла в Дублине Ирландию.

Женская сборная и вовсе перепрыгнула через 10 ступеней и занимает 93-ю позицию. Это второй самый большой прогресс в рейтинге по сравнению с предыдущей версией, опубликованной в августе прошлого года.

Сейчас у нашей команды 70,4 балла. Молодой коллектив, возглавляемый турецким специалистом Эвреном Алкая, обошел Барбадос, Гвинею, Панаму, Уругвай, Гондурас, Кабо-Верде, Зимбабве, Острова Кука, Тунис, а также Сент-Винсент и Гренадины.

Наивысшая позиция наших баскетболисток в рейтинге ФИБА с 2010 года - 89-е место.

Иран отверг план США... и отказался от переговоров
Иран отверг план США... и отказался от переговоров новость дополнена; обновлено 18:40
18:40 9721
Приглашение на переговоры или кулаком в морду
Приглашение на переговоры или кулаком в морду главная тема
13:47 3603
«Не развертывание, а наращивание»: Америка раскрыла глаза Ирану
«Не развертывание, а наращивание»: Америка раскрыла глаза Ирану
20:30 389
Азербайджан впервые за 16 лет попал в топ-100 мирового баскетбольного рейтинга
Азербайджан впервые за 16 лет попал в топ-100 мирового баскетбольного рейтинга
20:19 240
Пленный боец ВСУ... взял в плен российских солдат
Пленный боец ВСУ... взял в плен российских солдат
20:07 1146
Ликвидированы еще шесть командиров КСИР
Ликвидированы еще шесть командиров КСИР ФОТО; новость дополнена
19:35 1359
Сенсационное заявление журналиста CNN по Ирану
Сенсационное заявление журналиста CNN по Ирану видео
19:09 2898
Эксперт по смене режимов Роберт Пейп: «Иран не проигрывает. Сегодня он сильнее, чем до войны»
Эксперт по смене режимов Роберт Пейп: «Иран не проигрывает. Сегодня он сильнее, чем до войны»
16:50 3555
Место встречи: Турция или Пакистан
Место встречи: Турция или Пакистан
18:06 1764
Спецоперация «Моссада» в Ливане
Спецоперация «Моссада» в Ливане ФОТО; обновлено 18:02
18:02 2821
После атаки дронов российские порты парализовало
После атаки дронов российские порты парализовало обновлено 17:56
17:56 4807

Иран отверг план США... и отказался от переговоров
Иран отверг план США... и отказался от переговоров новость дополнена; обновлено 18:40
18:40 9721
Приглашение на переговоры или кулаком в морду
Приглашение на переговоры или кулаком в морду главная тема
13:47 3603
«Не развертывание, а наращивание»: Америка раскрыла глаза Ирану
«Не развертывание, а наращивание»: Америка раскрыла глаза Ирану
20:30 389
Азербайджан впервые за 16 лет попал в топ-100 мирового баскетбольного рейтинга
Азербайджан впервые за 16 лет попал в топ-100 мирового баскетбольного рейтинга
20:19 240
Пленный боец ВСУ... взял в плен российских солдат
Пленный боец ВСУ... взял в плен российских солдат
20:07 1146
Ликвидированы еще шесть командиров КСИР
Ликвидированы еще шесть командиров КСИР ФОТО; новость дополнена
19:35 1359
Сенсационное заявление журналиста CNN по Ирану
Сенсационное заявление журналиста CNN по Ирану видео
19:09 2898
Эксперт по смене режимов Роберт Пейп: «Иран не проигрывает. Сегодня он сильнее, чем до войны»
Эксперт по смене режимов Роберт Пейп: «Иран не проигрывает. Сегодня он сильнее, чем до войны»
16:50 3555
Место встречи: Турция или Пакистан
Место встречи: Турция или Пакистан
18:06 1764
Спецоперация «Моссада» в Ливане
Спецоперация «Моссада» в Ливане ФОТО; обновлено 18:02
18:02 2821
После атаки дронов российские порты парализовало
После атаки дронов российские порты парализовало обновлено 17:56
17:56 4807
