Азербайджан впервые за 16 лет попал в топ-100 мирового баскетбольного рейтинга

Мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу совершили ощутимый скачок в мировом рейтинге.
Мужская национальная команда поднялась на пять строчек и занимает теперь 99-е место. На сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА) опубликованы изменения в рейтинге, начиная с 2010 года. За 16 лет Азербайджан впервые вошел в топ-100 мировой табели о рангах.
В активе команды Тахира Бахшиева 93,5 балла. Поднявшись на пять ступеней, азербайджанские баскетболисты опередили Палестину, Мальту, Кению, Сальвадор и Монголию.
Напомним, 27 февраля мужская сборная Азербайджана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2029 обыграла в Дублине Ирландию.
Женская сборная и вовсе перепрыгнула через 10 ступеней и занимает 93-ю позицию. Это второй самый большой прогресс в рейтинге по сравнению с предыдущей версией, опубликованной в августе прошлого года.
Сейчас у нашей команды 70,4 балла. Молодой коллектив, возглавляемый турецким специалистом Эвреном Алкая, обошел Барбадос, Гвинею, Панаму, Уругвай, Гондурас, Кабо-Верде, Зимбабве, Острова Кука, Тунис, а также Сент-Винсент и Гренадины.
Наивысшая позиция наших баскетболисток в рейтинге ФИБА с 2010 года - 89-е место.