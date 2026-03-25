Кому война, а кому – прибыль

Россия получила огромную прибыль от экспорта удобрений из-за войны США и Израиля против Ирана.

Крупные поставщики удобрений с Ближнего Востока приостановили работу или испытывают проблемы с экспортом через Ормузский пролив, в связи с чем Россия получает дополнительную выгоду от резкого роста цен на удобрения, пишет Financial Times (FT). Российским поставкам не мешает иранская блокада Ормузского пролива.

Как отмечает FT, доминирование России на мировом рынке удобрений даже более сильное, чем позиции на нефтегазовом рынке: на ее долю приходится 23% экспорта аммиака, 14% - мочевины, а вместе с Беларусью — 40% калийных удобрений.

Стоимость мочевины на Ближнем Востоке с начала войны США и Ирана подскочила на 44% и превысила $670 за тонну.