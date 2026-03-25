«Не развертывание, а наращивание»: Америка раскрыла глаза Ирану

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон заявил, что Ирану стоит принять во внимание многочисленность войск, которые президент США Дональд Трамп направляет в регион, и заключить с Америкой «сделку».

«Наращивание войск сильно отличается от развертывания сухопутных войск. У нас нет сухопутных войск. Я считаю, что Ирану следует следить за этим наращиванием войск и принять это во внимание!» - сказал Джонсон.

Он заявил, что Иран должен открыть Ормузский пролив и быть «хорошим соседом для своих ближневосточных соседей в регионе»

Также Джонсон упомянул и о ядерном потенциале Ирана. По его словам, у Ирана не может быть ни одной ядерной боеголовки.

«У них не может быть такой возможности. И они не могут объявлять войну Соединенным Штатам и Израилю, как это было сделано десятилетия назад», - сказал спикер.

Джонсон также выразил уверенность в том, что американская миссия (имеется в виду операция в Иране - ред.) будет выполнена и завершится в короткие сроки. Во всяком случае, по его словам, именно этого намерены добиться Белый дом и Пентагон.

«Мы обладаем самой крупной и мощной военной силой, когда-либо созданной в истории планеты Земля. Это невероятная, потрясающая сила, которой мы обладаем, и мы ее применим. Эта работа почти завершена, и я думаю, что она скоро закончится», - заявил Джонсон.